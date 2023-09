CMLL responde a demanda de Kemonito: “Procederemos por la vía legal y apegados al derecho”

El luchador Kemonito hizo pública la denuncia contra el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y contra Salvador Lutteroth Lomelí, quienes intentan quedarse con el nombre del personaje.

“Fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores y yo diseñé, he realizado la ropa y las máscaras, tengo que decir el nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales, yo no peleo nada que no sea mío”, dijo el pequeño luchador en conferencia de prensa.

De igual forma señaló a “la empresa de la Colonia Doctores” la falta de apoyo para retirarse, así como el incumplimiento de varios contratos y pagos.

Horas después de la conferencia de Kemonito el CMLL manifestó su postura ante esta situación.

“Procederemos en todo momento por la vía legal y en completo apego a derecho”, se lee en el comunicado.

De igual forma hacen oficial que Kemonito se separa del CMLL tras 20 años de relación laboral en los que aseguran “hemos cumplido a cabalidad con los compromisos establecidos en nuestra relación”.

Niegan que se hayan puesto en contra del retiro de Kemonito, estaban abiertos sólo que “La Empresa tiene la propiedad intelectual del registro marcario y es de nuestro interés, que el personaje continue”.

Además, el CMLL afirma que siempre hubo interés por proceder con la renovación con Kemonito, postura que mantienen.

“Reiteramos que mantenemos una postura conciliadora para que esto se resuelva en los mejores términos”, detalló el comunicado.

