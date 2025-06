Clubes de Liga de Expansión MX mantienen viva su lucha; exigen regreso del ascenso y descenso en México

La lucha por el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano sigue más viva que nunca. Seis clubes de la Liga de Expansión MX continúan con la demanda colectiva contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras la eliminación del sistema en 2020. A pesar de la salida de equipos como Atlante, Alebrijes y Cimarrones, los que siguen insisten en recuperar lo que consideran una pieza clave para la competitividad.

La medida tomada por la FMF en plena pandemia fue, según ellos, un golpe directo a la esencia del deporte. “Hoy venimos representando a nuestros clubes, a miles y tal vez millones de aficionados que creen que el futbol no está bien, sin ascenso y sin competencia, el futbol está sumido en la mediocridad”, declaró José Castellanos, presidente del Patronato Leones Negros de la UdeG, en conferencia de prensa.

Desde entonces, los clubes que permanecen en la categoría han enfrentado retos deportivos y financieros, con pérdidas de patrocinio, menor visibilidad y un estancamiento general.

“Nuestra exigencia es que la FMF acate, nos contestan con evasivas, no tuvimos otra cosa que ir al TAS”, explicó Castellanos sobre su decisión de ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Lee también Redadas en Los Ángeles a un año de la Copa del Mundo ponen en alerta a habitantes y futuros turistas; ocho encuentros del Mundial se jugarán en LA

Además, acusan a la FMF de aplicar una certificación “a modo”, que impide el ascenso pese a haber equipos con condiciones adecuadas. “La certificación es una farsa… se nos pide cumplir con varios puntos que en primera división no se cumplen”.

Y agregó: “Nosotros no estamos en contra de la FMF, no queremos divisiones, queremos construir juntos, debemos estar todos incluidos, necesitamos restaurar la pirámide del futbol mexicano”.

Lee también Chucky Lozano reveló que estuvo cerca de ser jugador del PSG; "Fue sorpresa porque no sabía"

Exigen tener voz y voto en las decisiones del futbol mexicano

Los clubes no solo reclaman el derecho a competir por ascender, también buscan mayor voz en las decisiones de su liga. “Queremos elegir al presidente de nuestra liga, tenemos el 5% de los votos en la asamblea general”, acusó, denunciando la concentración de poder que favorece solo a los intereses de la Liga MX.

Castellanos aseveró que el impacto va más allá del terreno de juego. La eliminación del ascenso, afirman, ha afectado el valor de las franquicias, los sueños de jóvenes talentos y hasta la identidad local.

“Estamos peleando… para que los niños puedan aspirar a cumplir su sueño en el club de toda su vida, que no tengan que migrar”.

A pesar de la resistencia institucional, el movimiento no pierde fuerza. Castellanos fue claro al decir que no los detendrán fácilmente: “Por supuesto, no nos vamos a intimidar, tenemos el compromiso de cambiar nuestro futbol”. Y si bien reconocen que puede ser un año difícil, lo asumen como parte del camino: “No es un drama, si tenemos que ajustarnos, nos ajustaremos”.

La disputa ha revelado una grieta profunda entre quienes apuestan por un modelo más abierto y quienes promueven una liga cerrada al estilo MLS.

“El tema de desaparecerla no depende de ellos, depende de nosotros, el tema de buscar parecerse o convertirse a la MLS, todo el mundo lo percibimos, lo hemos escuchado de los dirigentes de la Liga MX. Esperamos una reflexión, no podemos cerrarle la aspiración a los niños”.

Finalmente, aseguró que la salida de Cimarrones no afecta el movimiento, ya que es un interés colectivo y no individual: “Al final de cuentas no es algo que debilita este movimiento, mediáticamente ser un triunfo que se bajen, pero si la medida del TAS se sostiene, aunque solamente sea uno, se dará. No estamos peleando porque uno vaya a primera división, debemos incluir a todo mundo, no podemos tener una práctica monopólica en el futbol mexicano”.

Lee también ¿Cuándo salen las monedas conmemorativas del Mundial 2026?