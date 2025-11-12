Claudio Suárez reconoce que es “una lástima” el momento que vive Pumas y lamenta que perdiera su “esencia”

Han pasado más de 14 años (Clausura 2011) desde que los Pumas levantaron su más reciente título de Liga MX y están por cumplirse cinco desde que disputaron su última final (Guardianes 2020).

Para Claudio Suárez, canterano y campeón (1990-91) con los felinos, es una verdadera pena el momento que atraviesa el club.

“Le tengo un gran cariño, [porque] fue el equipo que me dio la oportunidad, [pero] es una lástima la situación en la que está. [Lleva] muchos años rezagado, sin salir campeón y sin ser protagonista. Se necesita mucho trabajo, es difícil encontrar la solución”, se sinceró, en plática exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El Emperador señaló que el conjunto universitario se olvidó de sus bases y todo lo que construyó durante años “se acabó”, desde el “trabajo de fuerzas básicas hasta la política” institucional.

“Siento que perdió esa esencia que tenía antes, de la manera de jugar al futbol. Era un equipo de entrega, que se caracterizaba por ser aguerrido, correr y luchar. La filosofía que tenía de darle la oportunidad a los jóvenes canteranos se ha perdido y no sé por qué motivo. Siempre me pregunto: ¿Por qué ya no salen más jugadores?”, reveló.

El exzaguero auriazul también lamentó que ya no aporte futbolistas al Tricolor como antes. En esta Fecha FIFA, sólo Jorge Ruvalcaba fue considerado por Javier Aguirre, lo que refleja las deficiencias en la formación de futbolistas.