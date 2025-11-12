Claudio Suárez crítica fuertemente el tema de la indisciplina en los Pumas de Efraín Juárez

Los Pumas terminaron el Apertura 2025 como uno de los equipos más indisciplinados. Sus futbolistas fueron los que más tarjetas amarillas recibieron (50) y su cuerpo técnico, encabezado por Efraín Juárez, el que más rojas vio (cinco).

Claudio Suárez, quien surgió de las fuerzas básicas del club, criticó fuertemente esta situación.

“Lamentablemente, en la cancha y fuera de la cancha, Pumas es el equipo más indisciplinado. Se ve mal, [porque] estás representando a la casa de estudios más importante de México y esa no es la imagen, el ejemplo que tienes que dar”, sentenció el Emperador, quien solicitó mesura al director técnico.