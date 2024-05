Claudio Bravo confesó que Chicharito "le rogó" para que Chile detenga la goleada a México en 2016

El 7-0 que sufrió la Selección Mexicana contra Chile en la Copa América Centenario del 2016, se mantiene como la peor derrota en la historia del Tri. Los protagonistas quedaron marcados con una mancha que no se borrará jamás, y eso que pudo haber sido peor, según Claudio Bravo, entonces portero de 'La Roja'.

En entrevista con Canal 13, el guardameta del Real Betis recordó la goleada chilena sobre México, y reveló detalles de una conversación con Javier 'Chicharito' Hernández en el campo de juego, donde "le rogó" que su equipo se detenga.

“Nosotros a México les pudimos haber hecho 10. Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren'" confesó Bravo.

Por si fuera poco, el portero bicampeón de América con Chile agregó que el partido fue una exhibición y que incluso recibieron el reconocimiento de aficionados mexicanos.

“Fue una clase de futbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé'. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos” concluyó.

