Claudia Carrión pide inversión con sentido en la Liga MX Femenil; "No es un gasto", asegura

Claudia Carrión tomó la dirección deportiva del América Femenil en 2020; sin embargo, sus inicios en el futbol femenino fueron en 2018, como secretaria técnica con el Pachuca, tan sólo un año después de la creación de la “Liga rosa”.

En todo este recorrido se ha convertido en una voz a considerar dentro de la Liga MX Femenil, y aunque sabe que hay muchas cosas por mejorar, destaca los avances que han tenido las jugadoras en temas de profesionalización.

“Poco a poco hemos crecido, sobre todo en los procesos de profesionalización. Cuando empezó la Liga todavía las jugadoras venían del amateur y se convertían en profesionales de un día para otro, entonces eso ha sido un avance que hemos podido darles”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Carrión revela que los números siguen siendo rojos en el América Femenil, pero lanza un contundente mensaje: “No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión”.

La directiva explica: “Mucho se ve como un gasto y es entendible. No sólo el proyecto femenil, en general cualquier negocio no comienza en números negros. Hay que invertirle, si lo ves como un gasto, no le pones el esfuerzo que debería para que realmente dé lo necesario. Hay que hacerlo con sentido”.

Claudia no teme al reto y asegura que la Liga MX Femenil apunta a ser una de las mejores del orbe.

“A nivel mundial ha crecido muchísimo, es vista afuera y jugadoras quieren venir. Sin duda, vamos a ser de las mejores Ligas del mundo”, concluyó.