Christian Martinoli sobre Guillermo Ochoa: “Lo van a llevar para que viva de 6 Copas del Mundo”

La convocatoria de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana sigue generando comentarios como el de Christian Martinoli, quien considera que el arquero sí estará en el Mundial de 2026.

Martinoli piensa que se tratará de una estrategia del Tricolor para que sea un elemento histórico a nivel internacional.

“Creo que van a llevar a Ochoa, pero no como titular, lo van a llevar para que sea un mito como la Tota Carbajal y viva de 6 Copas del Mundo”, opinó el miembro de Azteca Deportes.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ coincidió con su compañero de mesa al asegurar que “no deberían llamar más a Ochoa, ya tuvo su momento y fue un gran portero”.

El llamado de Aguirre a Ochoa también generó comentarios positivos y Martinoli lo entiende porque hay puntos de vista diferentes.

“Hay gente que defiende a Ochoa porque considera que está entre los mejores porteros mexicanos”, expresó.

Christian consideró que con esto hay una contradicción en el deseo de un cambio generacional en la Selección Mexicana.

“Que por pasión, que porque le van al América que porque es un histórico, lo defiende que está en nivel para ser convocado y que no hay muchos porteros o no hay nadie mejor que él, es lo que dicen en el entorno en general, el mismo entorno general que dice que ya cambiemos el equipo, pero cuando hablas de unos jugadores no los cambies”, detalló el cronista.

