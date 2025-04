Christian Martinoli rompe el silencio y habla de la muerte de André Marín; "No sentí el porqué yo tenía que dar una condolencia"

Christian Martinoli y André Marín, compartieron durante muchos años foros y micrófonos en TV Azteca, cadena en la que forjaron una amistad que con el paso del tiempo se desgasto.

Durante esos años de distanciamiento, en múltiples ocasiones Martinoli compartió su enojo con Marín por algunas actitudes que jamás encontraron solución antes del fallecimiento de André el 16 de septiembre de 2024.

Lee también Los mejores MEMES del triunfo del Barcelona ante el Real Madrid; así se festejó el campeonato de la Copa del Rey

Varios meses después de ese triste momento, que generó una unión en los medios de comunicación y varios mensajes de pésame, habló Christian Martinoli.

Durante una reciente entrevista, el compañero de Luis García reiteró su malestar con André Marín, asegurando que no tenía por qué enviar una condolencia tras su muerte.

“Yo de Marín hablé cuando estaba vivo, de André Marín no hablaré más, porque no tiene cómo defenderse si llego a decir algo negativo de él. Con él pasé muy buenos momentos, pasé otros muy malos momentos. Acabamos extremadamente peleados, por lo menos de mi parte hacia él, y a partir de ahí yo en muchas ocasiones dije lo que pensaba de lo que vivimos juntos y no sentí el porqué yo tenía que dar una condolencia” expresó Martinoli en el podcast de “TuOtraPasionMX” de Esteban Macías.

Lee también Javier Aguirre “canta directo” a un capitán y figura en la Selección Mexicana; “No te quiero en el vestidor”, revela

Martinoli, quien deseó suerte al hijo de Marín, quien ha comenzado su carrera en los medios deportivos, recalcó que André fue un buen profesional y lo recordará por los buenos momentos.

"Yo lo que dije negativo de mi relación con él lo dije cuando estaba entre nosotros. Nunca me imaginé que fuera a fallecer tan joven y simplemente es eso. Me quedaré con el recuerdo del gran profesional que fue durante muchos años y de los buenos momentos que pasé con él, después lo otro pues ya está", finalizó.