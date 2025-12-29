Más Información

Chivas golea a Irapuato y se lleva los mejores MEMES; así celebra la afición rojiblanca en redes

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO la Monday Night Football; hoy, lunes 29 de diciembre

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Copa Africana: Horario y canales para ver el partido de Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026; este lunes, 29 de diciembre

San Francisco 49ers sufre en victoria frente los Chicago Bears

Una goleada a permitió que Chivas pintara de rojiblanco el Estadio Sergio León Chávez. Como postal no solo quedó la última victoria del “Rebaño Sagrado” en el año, también su regreso —después de una década— a la ciudad de Guanajuato.

En un duelo donde Ángel Sepúlveda fue clave con dos asistencias, Chivas selló un triunfo en el inicio de su pretemporada, rumbo al torneo Clausura 2026 que empezará el próximo viernes, 9 de enero.

Los goles del “PiojoAlvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo sentenciaron la goleada que sufrió “La Trinca Fresera”.

A lo largo del partido amistoso, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así reaccionó la afición rojiblanca en X, antes Twitter.

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de la goleada que Chivas le propinó a Irapuato


