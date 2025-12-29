Chivas golea a Irapuato y se lleva los mejores MEMES; así celebra la afición rojiblanca en redes

Más Información
Una goleada a Irapuato permitió que Chivas pintara de rojiblanco el Estadio Sergio León Chávez. Como postal no solo quedó la última victoria del “Rebaño Sagrado” en el año, también su regreso —después de una década— a la ciudad de Guanajuato.
En un duelo donde Ángel Sepúlveda fue clave con dos asistencias, Chivas selló un triunfo en el inicio de su pretemporada, rumbo al torneo Clausura 2026 que empezará el próximo viernes, 9 de enero.
Los goles del “Piojo” Alvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo sentenciaron la goleada que sufrió “La Trinca Fresera”.
A lo largo del partido amistoso, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así reaccionó la afición rojiblanca en X, antes Twitter.
Así se dio la respuesta en redes sociales, después de la goleada que Chivas le propinó a Irapuato
