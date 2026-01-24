Chivas busca opciones en los Estados Unidos; parece resultarle

Jugar únicamente con futbolistas mexicanos se ha vuelto un tema complicado para las Chivas a la hora de buscar elementos para reforzarse; sin embargo, parecen haber encontrado una salida que aligera su problemática.

Comprar jugadores consolidados en la Liga MX resulta difícil, por el tema de los costos y salarios. Los equipos económicamente poderosos se quedan con los futbolistas y los tapatíos deben resolver de otra manera.

El Rebaño voltea cada vez más al país vecino. Desde la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva del Guadalajara, buscar futbolistas que tengan doble nacionalidad (México y Estados Unidos) se ha convertido en una estrategia.

Por ahora, el cuadro tapatío, líder en el torneo Clausura 2026, cuenta con cinco elementos que tienen esta posibilidad y, por lo menos cuatro de ellos son piezas claves para el técnico argentino Gabriel Milito: Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

Si bien, en el pasado ya había destacados nombres como Miguel Ponce o Isaac Brizuela, ambos nacidos en California, eran aún casos aislados. Hoy, desde la llegada de Cade Cowell, que se fue del club sin pena ni gloria, esta captación de talento mexicanoestadounidense ya es parte del proyecto rojiblanco y se espera que continúen con el arribo de más casos así.