Chivas asegura que no saldrá del Akron; ¿ya no jugarán en el estadio Jalisco? Una fuente dirigencial rojiblanca, le aseguró a EL UNIVERSAL que tienen bien estudiadas las fechas FIFA que restan y los tiempos muertos hasta el mundial del 2026, en los cuales se trabajará a tope y que no habrá necesidad de irse a jugar al estadio Jalisco algunos partidos

El Estadio Akron recibe al Guadalajara FOTO: IMAGO7