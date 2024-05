Chivas, a dar el primer paso hacia el título

Guadalajara.— José Castillo no tiene ningún tipo de duda de que, para las Chivas, el único techo que existe es el título. Se lo dejaron claro cuando lo contrataron.

En caso de no lograrlo, sabe que fallaron. No hay excusa que valga, deben darle a la afición esa gratificación por el apoyo brindado siempre... Y la verdadera misión arranca esta noche, cuando reciban al Toluca, en la ida de cuartos de final.

“Mentiría si te digo que esa no es la perspectiva interna. Es lo que sentimos todos como grupo, y no solamente lo sentimos, al final no deja de ser un objetivo grande en una institución grande, como es Chivas”, afirma el defensa. “El objetivo, sueño, la intención que tenemos es aspirar a lo más alto, y lo más alto es un campeonato. Debes enfrentar a los mejores, para ser el mejor”.

En el Guadalajara muestran respeto por el Toluca, pero tampoco asusta y no habrá marca especial para nadie, porque consideran que quien debe estar más ocupado es el rival, ya que las Chivas en estas instancias se crecen y Castillo precisó que ve a un equipo unido en todos los aspectos, justo lo que se necesita para ir por el título 13.

Es por eso que no les preocupa medirse con Alexis Vega, quien hasta hace unos meses era referente en el Rebaño Sagrado.

“Chivas no va a modificar en función del rival. No cambiamos en función al otro equipo, sino a las aspiraciones que nosotros tenemos como grupo”, aclara. “Para estar en lo más alto, debemos superar a cualquier rival. [Vega] es un jugador muy desequilibrante, talentoso. Es peligroso, pero también tiene compañeros que son determinantes, así es que tenemos que hacer un partido perfecto, rozando la excelencia”.

Hay muchos aspectos que juegan en favor de las Chivas, como haber cerrado con seis partidos sin perder de manera consecutiva (un empate y cinco ganados), racha con la cual cualquier equipo que aspire a llevarse el título se siente cómodo.

“Después de haber vivido una racha que no era tan positiva, ganar fue un parteaguas y nos permitió creer en lo que estábamos haciendo”, reconoció. “Definitivamente, esa solidaridad nos llevó a reconocer que somos un equipo resiliente, que se sabe sobreponer. Entendimos que, aplicando lo que hacemos en la semana, nos llevaría a obtener buenos resultados y tuvimos una seguidilla de victorias en el momento crucial, que es cuando termina la temporada. Siempre se dice que no es tan importante cómo inicias, sino cómo finalizas”.

Como equipo, definió al Toluca como una de las grandes plantillas del campeonato mexicano, que estuvo marcando la pauta durante la fase regular.

Si bien, es cierto que aflojaron un poco a la mitad del torneo, pero siempre con un estilo definido y elementos que pasan por buen momento, pero advirtió que las Chivas son mejores.