Chino Huerta y Orbelín Pineda se enfrentan por un boleto a la UEFA Conference League; horario y canales para el juego de ida, este jueves 21 de agosto

Los mexicanos César Huerta y Orbelín Pineda chocarán este jueves en el playoff de la UEFA Conference League. El Anderlecht de Bélgica se enfrentará al AEK Athens de Grecia a dos partidos por un boleto en la justa europea.

El Lotto Park de Bruselas será la sede del primer duelo entre los clubes del ‘Chino’ Huerta y Orbelín Pineda. El pitazo inicial se dará al medio día (hora del centro de México) y será transmitido por televisión de paga y plataforma de streaming.

Huerta, quien acaba de marcar su primer tanto en la Belgian Pro League el fin de semana, buscará ser factor en la llave a dos juegos. La vuelta entre Anderlecht y AEK Athens se jugará el jueves 28 de agosto en Grecia.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre Anderlecht y AEK Athens este jueves 21 de agosto?

La ida del playoff de la UEFA Conference League se celebrará este jueves y habrá transmisión en vivo para México. Se espera que tanto César Huerta, como Orbelín Pineda, vean acción en el partido.

Anderlecht vs AEK Athens