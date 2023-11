Chicharito Hernández tras las críticas a la Selección Mexicana: "Se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación"

Javier Hernández realizó una transmisión en internet en la que habló del juego de vuelta de los cuartos de final de la Nations League en el que la Selección Mexicana venció 2-0 (global 2-2) a Honduras y luego en penaltis derrotó a los catrachos 4-2 en la cancha del Estadio Azteca, resultado que a la postre le dio al Tricolor su boleto a la Copa América del 2024, que se disputará en los Estados Unidos.

El exfutbolista del Manchester United se lanzó contra los medios de comunicación en ese "live", luego de las críticas hacia el equipo de Jaime Lozano por ese partido en el Coloso de Santa Úrsula.

"En nuestro país no sabemos dimensionar y aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, pero al fin de cuentas se están dando los resultados. Hoy se ganó. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se pueden hacer más goles? Sí. Qué chingón que podamos mejorar e identificar todo eso y tratarlo de poner en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América".

Y agregó: "Qué chingón que todo eso que ya se identificó se pueda poner en trabajo en el día a día y confiar que el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana, pero qué chingón que ganó México 2-0 en la cancha del Estadio Azteca contra una muy buena selección de Honduras y no negué ni mentí ni nada. Acepté todas las cosas que se tienen que mejorar. Sí hay maneras también para hablar pero ustedes se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación del dramatismo".