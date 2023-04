La novela del regreso de Javier “Chicharito” Hernández a la Selección Mexicana parece no tener fin.

El máximo goleador en la historia de El Tricolor (52 tantos) está por cumplir tres años y 8 meses sin ser convocado al combinado nacional.

Sin embargo, con la llegada del director técnico argentino Diego Cocca al banquillo de México, Chicharito no pierde la esperanza de poder recibir un llamado porque considera que aún puede aportar.

“Yo soy un fiel creyente de que todos podemos dar un granito de arena desde nuestra trinchera y ese ha sido mi mensaje desde antes del Mundial. Yo siendo un aficionado, si se le puede llamar al no estar siendo considerado, apoyaba y deseaba lo mejor y quiero ver a mis compañeros brillar, porque no es que yo quiera brillar dentro de la Selección, yo quiero ver brillar a la Selección, pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía”, compartió.

El exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid, entre otros, afirma que busca la oportunidad de regresar a El Tri con base en su rendimiento.

“Yo amo a mi país, estoy abierto a que se pueda dar, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera en mi equipo para sobresalir, para así tener posibilidades de ser tomado en cuenta, pero, dentro o fuera, siempre le voy a desear lo mejor a mi Selección”, manifestó.

Además, Chicharito Hernández valoró la llamada que recibió por parte de Diego Cocca y aseguró que el seleccionador no le cerró las puertas para un futuro regreso.

“Lo que se lo agradecí muchísimo a Cocca fue que yo lo tomé como un gesto porque yo creo que un entrenador nunca te debe dar explicaciones de el por qué estás o por qué no estás. Es un gesto muy bonito que me haya tomado en cuenta, más allá si me llama o no, que te den a entender de que las puertas están abiertas, pero que cada uno nos la tenemos que ganar”, finalizó.