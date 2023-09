Checo Pérez reconoce que desobedeció a Red Bull en el Gran Premio de Italia

Al final el domingo resultó ser un día con muy buen sabor de boca para Checo Pérez, pero eso no quita que tras la carrera y el segundo lugar obtenido en el Gran Premio de Italia, sea autocrítico y reconozca que en Monza le pudo ser más fácil si hubiera atendido las indicaciones del equipo en la primera parte de la carrera.

El de Guadalajara enfrentó duras batallas durante las 51 vueltas italianas, primero contra el Mercedes de George Russell y luego con la Ferrari de Carlos Sainz, pero su agresividad al volante le permitió superarlos y asegurar en los últimos giros ese podio, que le sabe a gloria y que le va ayudando a retomar la confianza tras la temporada de altibajos que ha tenido en este 2023.

"El equipo me mandó a pits justo detrás de Carlos (Sainz), creo, y vi que Carlos paró esa vuelta, entonces decidí seguir... Creo que quizá hubiéramos hecho las cosas un poco más fácil si hubiera escuchado al equipo y haber entrado en esa primera vuelta que me llamaron, pero al final no perdimos nada", declaró Pérez en el corralito tras la carrera.

Pérez subió al podio en Monza, también apodado como el 'Templo de la velocidad', donde festejó en el segundo sitio junto al ganador Max Verstappen y el tercero Carlos Sainz, el español de Ferrari.

El mexicano llegó a 219 puntos y se afianza en el segundo lugar del campeonato de pilotos, pues en tercero está Fernando Alonso (Aston Martin) con 170.

Por su parte, Red Bull es el amo y dueño en los constructores con 583 unidades.

