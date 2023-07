Checo Pérez podría ser reemplazado por Daniel Ricciardo en Red Bull

La temporada del piloto mexicano Sergio Pérez ha sido mala, rozando el nivel de lo trágico. Cinco carreras consecutivas fuera de la Q3, varios circuitos sin podio, decantaron en que 'Checo' se baje de la pelea por el campeonato mundial de la Fórmula 1.

Lee también: Selección Mexicana: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Copa Oro contra Jamaica

A raíz de su desempeño y la "mala" relación que parece haber entre él y los asesores de la escudería Red Bull, los rumores sobre una posible salida empiezan a crecer. Su lugar, lo tomaría el australiano Daniel Ricciardo.

“Sigo con la mente abierta (sobre la posibilidad de llegar a Alpha Tauri). Si es como ‘firmas un acuerdo de tres años y es el único lugar en el que vas a estar’ entonces no, tal vez ese no sea el acuerdo que buscaría. Pero si existe la posibilidad de estar obviamente aquí (en Red Bull). La verdad es que aquí es donde quiero estar. No voy a andar con rodeos”.

Lee también: AMLO entregará apoyos y hará ceremonia a deportistas mexicanos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Actualmente, Ricciardo es el tercer piloto de Red Bull, detrás del bicampeón del mundo Max Verstappen y Checo Pérez. El australiano, que estuvo cinco años con la escudería austriaca, fue dos veces tercer mejor piloto del mundo estando en Red Bull.

“Si eso crea un camino para volver aquí, entonces sí es algo que miraría porque en última instancia este es el lugar al que quiero volver” declaró a Crash.net.

Lee también: Los mejores MEMES del Cibernético y su eliminación de MasterChef Celebrity