Checo Pérez "le trae dinero" a Red Bull y por eso sigue en el equipo, así lo asegura un piloto de la Fórmula E

Después de la octava carrera del año, celebrada en el Gran Premio de Bélgica, Sergio Pérez decidió poner un alto a las críticas en su contra y sentenció que no volvería a hablar sobre su futuro en la escudería austriaca, Red Bull: "No podemos gastar energía con todos esos rumores".

Sin embargo, continúan las voces que cuestionan su continuidad en la máxima categoría del automovilismo. Y para Mitch Evans, piloto neozelandés que actualmente es subcampeón de la Fórmual E, "Checo" sigue en el Gran Circo porque genera dinero; aporta en una cuestión económica, más que deportiva.

"Muchos de los que consiguen una oportunidad, aportan dinero. Mira a Sergio Pérez, sigue trayendo dinero a Red Bull y no puedes competir contra eso. No es un mal piloto, pero no compites contra él por eso", platicó para los micrófonos del medio Total Motorsport.

El mexicano, quien ocupa el séptimo lugar en los standings de la temporada, no ha subido a podio desde el Gran Premio de China; celebrado a finales de abril.

"Es difícil ir contra un piloto por méritos propios. Muchos ex de Fórmula 1 han venido a la Fórmula E y se han llevado un baño de realidad", explicó el neozelandés.

Si bien finalizó con un "todo es cuestión de perspectiva" dejó en claro que ―con base en su experiencia― es muy difícil llegar a la Fórmula 1 porque aunque llegó a ser más rápido que los pilotos oficiales en tests, "no sirve de nada".

Checo es nuestro piloto y con él es con quien queremos seguir. Foto: AP

¿Cuándo regresa la actividad en la Fórmula 1?

A la espera de cambiar su panorama, "Checo" Pérez verá nuevamente acción a partir del próximo viernes, 23 de agosto, cuando inicien las actividades del Gran Premio de los Países Bajos.

La carrera está programada para el domingo, 25 de agosto, a las 07:00 de la mañana (en tiempo del centro de México).