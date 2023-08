Checo Pérez culmina cuarto y Max Verstappen gana el GP de Países Bajos

Another masterful display from MAXXX! 💪 Checo finishes P4 following a time penalty ⏱️



Race result #DutchGP 🏁 Max P1! 🏆, ALO, GAS, Checo P4, SAI, HAM, NOR, ALB, PIA, OCO. #F1 pic.twitter.com/gCtixIEw7o