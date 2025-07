Charly Manson se convirtió en figura de la lucha libre mexicano, peleando en las dos empresas más grandes del país: Triple A y CMLL. El peleador recordó como fue cumplir cuatro de los siete años que tuvo que pasar dentro de la cárcel.

El punto más alto de su carrera fue en los años 90, donde se volvió uno de los luchadores más recordados por parte de los aficionados al pancracio azteca. Marilyn Manson, una figura del metal fue quien inspiró el look del gladiador mexicano, que le sirvió para colocarse como uno de los favoritos de la afición.

Su carrera se vio manchada por un incidente que lo terminó mandando al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. De acuerdo con el propio luchador, él acudió con la autoridad correspondiente para reportar el robo de su camioneta, pero esto terminó en un altercado.

Manson explicó que los policías insinuaron que él era el delincuente, ocasionando una confrontación entre él y los oficiales, algo que desembocó en una agresión del luchador hacia los uniformados.

"Lo que pasa que como eran lesiones no mayores a 20-30 días, no era un delito grave, pero si pasaba de 50 días, es grave. Me concedieron la libertad porque el licenciado metió esos papeles, pero se agravó la situación cuando no se recuperaban y fue cuando me reaprenden de nuevo", recordó el peleador en una plática con Latin Lover.

Esto ocasionó que Charly Manson fuera enjuiciado y sentenciado a siete años en prisión, aunque solamente cumplió cuatro de años y salió por buen comportamiento en 2015.

Los problemas de Charly Manson en la cárcel

En los cuatro años que estuvo en prisión, Charly Manson tuvo que ganarse el respeto de los demás reclusos para vivir en tranquilidad sus días ahí dentro.

Uno de los momentos que más recuerda el peleador es uno en el que tuvo que enfrentarse a un interno.

"El primer día, hay un lugar que le dicen el módulo, es como la cárcel de la cárcel. Un chavo de esos, subió al juzgado, uno del módulo subió, empezó a agandallar a los chavos, a quitarles los tenis y así. Yo llevaba un reloj y me dice ‘ese reloj que’, le digo ‘¿qué lo quieres? te lo voy a dar, pero nada más me lo tienes que quitar como yo me lo gané, yo me gano la vida a putazos’".