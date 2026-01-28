Champions League: Horario y canales para ver todos los partidos EN VIVO; hoy, miércoles 28 de enero

Más Información
Este miércoles, la Champions League cerrará su primera etapa: los últimos noventa minutos de la Fase de la Liga se disputarán en dieciocho partidos que se jugarán a la misma hora.
De momento, los equipos que ya están clasificados a los Octavos de Final de la competición son el Arsenal y el Bayern München. Cabe recordar que, en este formato, los ocho primeros clasificados pasarán directamente a la instancia de Octavos de Final. Mientras que los equipos que terminen entre el noveno y el veinticuatroavo lugar deberán jugarse la vida en la ronda de Play-Offs.
A la espera de definir los resultados de hoy, los conjuntos que podrían asegurar su boleto a los Octavos de Final o en todo caso, a los playoffs, son Atalanta, Atleti, Barcelona, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, PSG, Real Madrid, Sporting CP y Tottenham.
Y en la otra cara de la moneda, los equipos que ya están prácticamente eliminados de la Champions son Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praha y Villarreal.
Noventa minutos separan a la Champions League de conocer cómo se definirá su siguiente ronda. Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver los partidos.
¿A qué hora y por dónde se podrán ver todos los partidos de la Champions League?
Miércoles, 28 de enero
- Arsenal FC vs FC Kairat | Transmisión por la señal de FOX One.
- PSG vs Newcastle | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.
- Bayer Leverkusen vs Villareal | Transmisión por la señal de FOX One.
- Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt | Transmisión por la señal de FOX One.
- Napoli vs Chelsea | Transmisión por la señal de HBO MAX y Space.
- Manchester City vs Galatasaray | Transmisión por la señal de HBO MAX.
- FC Barcelona vs København | Transmisión por la señal de HBO MAX, TNT Y TNT Sports.
- Liverpool vs Qarabag FK | Transmisión por la señal de FOX One.
- PSV Eindhoven vs FC Bayern | Transmisión por la señal de FOX One.
- Athletic Club vs Sporting CP | Transmisión por la señal de FOX One.
- Ajax vs Olympiacos | Transmisión por la señal de FOX One.
- Borussia Dortmund vs Inter Milan | Transmisión por la señal de FOX One.
- Eintracht Frankfurt vs Tottenham | Transmisión por la señal de FOX One.
- Benfica vs Real Madrid | Transmisión por la señal de FOX One.
- Club Brugge vs O. Marseille | Transmisión por la señal de FOX One.
- AS Monaco vs Juventus | Transmisión por la señal de FOX One.
*Todos los partidos empezarán a las 14:00 de la tarde (en tiempo del centro de México).
