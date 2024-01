Chaco Giménez y su advertencia a Martín Anselmi por los malos resultados de Cruz Azul

El Clausura 2024 de la Liga MX no inició de la mejor manera para Cruz Azul, escudra que inició bajo las órdenes de Martín Anselmi un proyecto que tiene como objetivo el campeonato.

Ante esos resultados, las críticas por parte de la afición y algunos exjugadores no se han hecho esperar, siendo el último Christian 'Chaco' Giménez.

LEE TAMBIÉN "Ochoa no paró nada"; Inzaghi culpa al portero mexicano por la derrota de la Salernitana

Uno de los último ídolos de la institución, que mandó una advertencia al entrenador, al que le aseguró que será difícil sostener el proyecto con más resultados negativos.

“Si en dos jornadas más no ganas, se te va a venir un problema grande. Con el antecedente de la discusión de Juan Escobar, que el equipo no gana, no genera, yo te digo que después no hay proyecto que aguante y eso es una realidad. Los aficionados celestes son muy exigentes, por lo que si no ven resultados, será difícil sostener el proyecto”, comentó.

LEE TAMBIÉN VIDEO: Niña cumple el sueño de saludar a Taylor Swift gracias a Jason Kelce

El próximo reto de Cruz Azul en la campaña será Mazatlán FC, escudra que también inició de forma negativa y a la que intentará derrotar para volver a sumar de tres en el Estadio Ciudad de los Deportes.