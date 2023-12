César Villaluz y su recuerdo del golpe brutal con Cruzalta: "En el hospital reaccioné"

La final del Apertura 2008 en el Estadio Nemesio Díez entre Toluca y Cruz Azul fue un encuentro lleno de drama, que terminó con el título para los Diablos Rojos.

Un juego en el que César Villaluz, uno de los jóvenes con mayor potencial de Cruz Azul fue protagonista de una acción que además de no permitirle seguir en el juego, marcó su carrera.

El campeón del mundo Sub-17 en 2005, recibió una fuerte entrada por parte de José Manuel Cruzalta defensor de los escarlatas que arrolló a Villaluz, quien abandonó el partido completamente inconsciente.

Un momento que recordó con su excompañero Yosgart Gutiérrez, hombre al que le narró lo vivido en el la jugada clave.

"Me la tiró Lugo, lo pensé fue bajarla de pecho y entrar al área. Me dio en la cabeza y me hizo volar, yo ya iba conmocionado y desde allí no lo recuerdo".

Villaluz, agregó que su momento de recuperación total llegó en el hospital, en el que junto al médico del equipo vio el final del partido.

"En el hospital reaccioné, estaba acostado y me despierto y tenía al doctor al lado. Le pregunté que había pasado y me dijo que choqué, me dijo que se dio cuenta que estaba mal por las preguntas que me hizo en la cancha".