Carlos Sainz buscará la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi; será su última carrera con Ferrari

El español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá tercero en su última carrera con el equipo de Maranello, en el Gran Premio de Abu Dhabi, que cierra el Mundial de Fórmula Uno más largo de la historia, declaró a EFE en el circuito de Yas Marina, que "no" firma repetir este resultado este domingo, porque lo que quiere es "ganar".

"No, no firmaría un tercer puesto, porque somos capaces de más. Y, como dijo (el inglés) Lando (Norris, de McLaren, que sale desde la 'pole') tengo algo menos que perder. El domingo sabemos que tenemos que hacer más de lo que hicimos hoy; y vamos a ir a por ello", contestó a EFE el talentoso piloto madrileño durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este sábado en Yas Marina.

"Eso, por dos motivos claros. El primero, porque lo necesitamos para (ganar) el Mundial de Constructores (en el que McLaren defiende 21 puntos ante Ferrari). Y para tener esa oportunidad, tenemos que ganar, que McLaren tenga algún problema; y que (su compañero, el monegasco) Charles (Leclerc) logre entrar en los puntos", explicó.

"Y segundo, porque quiero ganar. Puede ser mi última oportunidad de ganar en un par de años; o mi última oportunidad de estar en un podio en un par de años. Quiero asegurarme de que acabo el fin de semana sin nada que reprocharme y no con el sentimiento de que no me di a mi mismo esa oportunidad. Así que, sí: creo que me he situado en una buena posición con miras a mañana. Así que mañana saldremos de nuevo a por ello", señaló Sainz este sábado en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde saldrá desde la segunda fila, por detrás de los McLaren de Norris y del australiano Oscar Piastri.

Carlos Sainz y Charles Leclerc en el Gran Premio de Qatar | El casco que usará Charles Leclerc en el Gran Premio de Abu Dhabi - Foto: AP/ @charles_leclerc en Instagram

"Creo que hemos progresado bien durante todo el fin de semana", apuntó Carlos, de 30 años, con cuatro victorias -dos de ellas este año- y 26 podios en la Fórmula Uno, 24 de ellos con el equipo de Maranello.

"Aunque también es verdad que McLaren ha demostrado durante todo el fin de semana que están un poco por delante de todos los demás", añadió el hijo del 'Matador', el doble campeón mundial de rallys -y cuádruple ganador del Dakar- de idéntico nombre. "Y nosotros hemos estado justo detrás, a dos o tres décimas", precisó.

"Cuando llegamos a la Q1 (primera ronda) y a la Q2 parecía que nos acercábamos algo más", opinó Carlos, que es quinto en el Mundial, con 272 puntos, 157 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que hace dos semanas ya se aseguró de forma matemática su cuarto título seguido.

"Logré dar unos vueltas muy buenas en la Q1 y en la Q2, pero luego en la Q3, cuando ellos lo cuadraron todo, aún tenían esa pequeña ventaja sobre nosotros", explicó.

"Sin embargo, aún hay una carrera por disputar mañana y lo vamos a dar todo por intentar ganarla", declaró Sainz este sábado tras acabar tercero la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi.