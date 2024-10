Carlos Hermosillo sobre el América: No está para ilusionar, está para preocupar

El América parece no encontrar el camino para volver a ser el equipo dominante en la Liga MX. En lo que va del Apertura 2024, el actual bicampeón del futbol mexicano ha sufrido de altibajos, mismos que ahora lo tienen en la posición 10 de la tabla con sólo 14 puntos.

Los dirigidos por André Jardine empataron 1-1 ante León, apenas el sábado por la noche, resultado nada cerca de lo que buscan los de Coapa, pues la fase regular del semestre ya está avanzada y el objetivo de los capitalinos es entrar a la Liguilla de forma directa.

Ante el desempeño de las Águilas, tanto en el más reciente partido (de la Jornada 11 ante La Fiera) y el que han mostrado desde que comenzó este torneo, Carlos Hermosillo opinó que más que ilusión, debe haber preocupación por lo que está sucediendo en el América.

"No está para ilusionar el América, está para preocupar", expuso el exfutbolista y analista en el programa La Última Palabra, de Fox Sports.

"La verdad es que tiene momentos buenos, tuvo un segundo tiempo (contra el León) con unos ajustes que hizo (André) Jardine, que mejoró muchísimo y que creo que pudo haber ganado el partido, pero no es el equipo que arrasaba o que se veía muy bien estructurado, manejando muy bien un partido, no, no, no es el mismo", agregó Carlos.

El América en el Apertura 2024 de la Liga MX

Tras 11 jornadas disputadas en la Liga MX, el América registra cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, agregado a que están lejos de casa, pues el Estadio Azteca está en remodelaciones por la Copa del Mundo del 2026, por lo que se han mudado al Estadio de la Ciudad de los Deportes para recibir sus partidos de local.

Ahora vendrá la Fecha FIFA, pero tras ese parón internacional, las Águilas recibirán en el Azulgrana a Santos Laguna el 19 de octubre, dentro de la fecha 12 del futbol mexicano.