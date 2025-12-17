Carlos Alcaraz anuncia ruptura con Juan Carlos Ferrero; así fue su emotiva despedida

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, han puesto fin a su relación deportiva de más de siete años.

El español Juan Carlos Ferrero se hizo cargo de la carrera de ‘Carlitos’ en 2018, cuando el tenista tenía 15 años. ‘Juanki’ apostó por el murciano, al que ayudó a alcanzar el top 100 en el 2021 y a ganar su primer título ATP en Umag, en el 2021 y su primer Masters 1000, en Miami, en el 2022.

"Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", escribió el tenista en redes sociales.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", agregó Alcaraz.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", subrayó.

Carlos Alcaraz, campeón en Estados Unidos / Foto: AFP

El adiós a un mes del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anuncian su ruptura profesional a un mes del inicio de un nuevo Grand Slam, el Abierto de Australia, el único queno ha conseguido el español.

"Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", enfatiza.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", agrega el número uno del mundo.

"Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!", concluye el murciano.

Ahora y será Samuel López, que ya trabajaba con el murciano y compartía labores técnicas con Ferrero, el que se mantenga como responsable en solitario de la carrera del tenista.

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.



El mensaje de Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero fue parte clave de la explosión de Carlos Alcaraz, de 22 años, con veinticuatro títulos a sus espaldas, entre ellos seis del Grand Slam, dos Abiertos de Estados Unidos, dos de Wimbledon y dos de Roland Garros.

"Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias de corazón", escribió Ferrero en redes sociales.

"Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor tanto a nivel profesional como personal. Gracias también a todo el equipo por facilitarme el trabajo durante todos estos años. Con vosotros he aprendido que el trabajo no son solo tareas ni resultados, sino las personas que caminan a tu lado", indicó el valenciano.

