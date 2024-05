Canelo Álvarez llama "lacra" a Óscar de la Hoya, quien advierte que demandará al tapatío

La enemistad que existe entre Saúl 'Canelo' Álvarez y su expromotor Óscar de la Hoya quedó exhibida con las declaraciones que hicieron uno del otro este miércoles tras la conferencia de prensa en Las Vegas.

De la Hoya, quien actualmente forma parte de la carrera de Jaime Munguía, estuvo a unos pasos del Canelo, así que aprovechó su intervención para recriminarle lo "malagradecido que es", después de insultos de ambos y casi llegar a los golpes, tuvieron polémicas declaraciones.

"No me espero menos de una persona como él, de una persona que le gusta robar la atención a todos, es una lacra de persona, es una lacra en el boxeo, lo único que ha querido hacer es robar", aseguró el Canelo Álvarez.

El hoy campeón indiscutido de los supermedianos contó que Óscar estuvo cerca de quitarle dinero a él e incluso a Gennady Golovkin.

"A mí no me pudo robar porque metí mis abogados, Golovkin no sé si ya le ha pagado, pero a Golovkin también le quería robar no sé cuantos millones, es lo único que hace, es estar lucrando con los peleadores", reiteró Saúl.

Óscar de la Hoya advierte con demandar al Canelo

Tras bajar del escenario Óscar de la Hoya volvió a referirse a su polémica con el Canelo.

"Yo dije la verdad, sólo digo la verdad y es todo, el hecho de que yo le robo a los peleadores es difamación y no me gusta", señaló el dueño de Golden Boy Promotions.

De la Hoya expresó que "claro" que "procederá legalmente" ante esta difamación del Canelo.

El exboxeador profesional mencionó que ahora como promotor ve por el bien de sus talentos y para nada les quitaría parte de sus ganancias.

"Yo tomo en serio lo que hago, mi trabajo, yo cuido a los peleadores, les hago millones de dólares como se los hice a Canelo y decirme que robo, no está bien", sentenció.