Canelo Álvarez afirma estar recuperado de la lesión en la mano izquierda, a un mes de la pelea con Ryder

A un mes de enfrentarse en el estadio Akron, por la etiqueta de campeón indiscutido de los supermedianos, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el británico John Ryder siguen con sus entrenamientos.

El tapatío (58-2-2, 39 KO's) asegura estar completamente recuperado de la lesión en la mano izquierda que sufrió en sus más reciente pelea ante el kazajo Gennady Golovkin y listo para medirse a Ryder (32-5, 18 KO's), quien busca arrebatarle sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB).

"Tuve mi octava sesión de sparring ayer y lo hice bien", asegura el "Canelo". "Me siento bien y puedo lanzar bien mi mano izquierda. Eso me ha hecho sentir seguro de que estoy al 100%".

Álvarez no es un púgil que se caracterice por dedicar muchas horas de video para analizar las peleas de sus adversarios, pero revela que tiene perfectamente estudiado al británico.

"No observo a muchos de mis oponentes, pero he visto lo más destacado de Ryder", aclara. "No pienso mucho a futuro. Hay muchas peleas para mí, después de esta. Cada una es peligrosa; estoy entrenando al 100% para Ryder y estaré listo".

Por su parte, al europeo le motiva medirse con el considerado mejor libra por libra del mundo en su casa, más allá de que la multitud en el estadio Akron podría ser un factor a considerar.

"Dije que estaba feliz de hacer la pelea en el Estadio Azteca, frente a 100 mil personas... Yo pedí que fuera en México", sentencia. "Habrá más de 50 mil personas en Guadalajara y no puedo esperar a que llegue el día. Será hostil la noche de la pelea".

Aunque ya ha sido campeón interino de la AMB y la OMB, Ryder sabe que la del 6 de mayo es su más grande oportunidad dentro del pugilismo.

"Tuve mis altibajos, recibí golpes y volví. Esta pelea ha llegado en el momento adecuado, estoy en mi mejor momento físico y mental, y tengo muchas ganas", advierte. "'Canelo' sigue ahí, como uno de los mejores libra por libra y el mejor de nuestra generación. Es tan peligroso y lo mejor de él aún podría estar por venir".

Lee también: Expiloto de la Fórmula 1 explota contra Checo Pérez: "Si lo criticas se te echan encima todos esos mexicanos