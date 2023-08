Cameron Norrie quiere ser el mejor para él, no para su país

El tenis británico ha tenido a grandes jugadores, el más destacado sin duda es Andy Murray con 46 títulos ATP y poder ser el número 1 del ranking en 2016, superar o igualar dichos números no está en los planes de Cameron Norrie, prefiere ser el mejor en un plano personal y no para su país.

"Para mí (ser el mejor de Reino Unido) no es tan importante, quiero ser el mejor jugador de tenis que pueda ser para mí mismo", declaró en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Norrie sólo piensa disfrutar de la cancha para poder llegar lo más arriba que su tenis se lo permita.

LEE TAMBIÉN VIDEO: Guardia de Seguridad golpea a niño que 'invadió' cancha en el Atlético de Madrid vs Real Sociedad

"Tratar de ser uno de los mejores jugadores del mundo es más importante para mí (no ser un histórico)", indicó el británico.

Por el momento Cameron ocupa el lugar 13 del ranking, en septiembre de 2022 logró ser el octavo mejor tenista del circuito varonil, su mejor resultado. En lo que va de este 2023 reconoce que no ha tenido el juego que desea, pero no se desanima.

"He tenido una temporada en que de repente me ha decepcionado mi forma de jugar, pero siento que puedo cambiar la página", indicó el segundo sembrado del Mifel Tennis Open by Telcel OPPO.

Norrie en la actual temporada se ha enfrentado a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, ambas raquetas disputan la cima de la lista del ranking, además, 'Nole' ganó Roland Garros y 'Carlitos' conquistó Wimbledon, en ambos 'Majors' OPPO funge como asociado al tomar las fotos con equipos de esta empresa. El británico perdió contra el serbio, mientras que ante el español obtuvo una derrota y una victoria. Dichos compromisos le dejaron distintas lecciones.

"De Djokovic destaco el modo en el compite, es muy difícil golpear contra él, hace que te sientas incómodo", expresó el originario de Sudáfrica y agregó, "De Carlos lo que más admiro es lo mucho que le gusta el tenis, es como si lo abrazara, llama la atención por lo joven que es, pero sin duda lo mejor es el modo que maneja ciertas situaciones del juego".

LEE TAMBIÉN Elena Gouliakova, la estrella rusa de patinaje vive en las calles de Jalisco

De los 5 títulos con los que cuenta Cameron, ninguno es un Grand Slam, el más importante es el ATP Masters 1000 de Indian Wells, por lo que sin dudarlo sí espera algún día coronarse en alguno de los cuatro 'Majors'.

"Sería genial para mi carrera", concluyó el campeón del Abierto de Los Cabos en 2021.