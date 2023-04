Brasil quiere "robar" a Carlo Ancelotti del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que la Selección Brasileña de Fútbol está interesada en sus servicios como director técnico. Esto, de cara a la Copa del Mundo 2026.

Ancelotti se mostró ilusionado. Sin embargo, el italiano aceptó que —ante todo— tiene que respetar y cumplir con sus contratos actuales.

“No me sorprenden los rumores y no me preocupan. Lo único que pienso es cumplir en este club mientras esté. Todo lo demás, bastante claro: seguiré hasta que el Madrid me permita”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Y es que, en días anteriores, Vinícius Júnior —futbolista brasileño que juega como delantero en el Real Madrid— declaró que a Carlo Ancelotti sí le gustaría ser parte de la Selección de Brasil.

“Quedan dos meses y vamos a por títulos. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero la realidad luego es la que es. Y la acabo de decir: tengo contrato y quiero seguir. Es sencillo, nadie conoce el futuro”, puntualizó el italiano.

El próximo enfrentamiento de los dirigidos por Ancelotti será este domingo 02 de abril. El Real Madrid le hará frente a Valladolid como parte de la Jornada 27 de LaLiga.