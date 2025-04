Lo que dijo James Rodríguez para ser expulsado contra Monterrey; Berizzo pide sanción mínima para el colombiano

Sergio Ramos esperaba frente a la planilla arbitral al anfitrión de la noche. James Rodríguez, su excompañero en el Real Madrid, llegó a abrazar al español y la ceremonia del volado comenzó de forma fraternal.

No love lost between Sergio Ramos and James Rodríguez 😅🇲🇽 pic.twitter.com/GXxdhFmtvL — OneFootball (@OneFootball) April 21, 2025

Una vez que se dio el pitazo inicial, aquella camaradería entre Ramos y Rodríguez terminó. Las necesidades deportivas de sus respectivos clubes hicieron que el duelo se tornara más intenso a medida que avanzaba el partido. Hasta que el momento de la noche llegó: los excompañeros disputaron el balón y el colombiano terminaría expulsado.

Cerca del minuto 70 del partido, con un Monterrey arriba (2-0) en el marcador, Rodríguez y Ramos tuvieron una disputa en la cancha. El central español sacó el balón al colombiano que ya en el suelo comenzó su show.

James arrastra su peor momento desde que llegó a León. El momento que atraviesa la organización, que fue notificada que no irá al Mundial de Clubes debido a la multipropiedad de Grupo Pachuca, lo tiene fuera de sí. Las rabietas en la cancha llegaron a un límite y Adonai Escobedo se hizo sentir como silbante.

Le cometen una falta muy clara a James Rodríguez que no sanciona Adonai, le protestan y expulsa al jugador colombiano y se le van Todos encima, @clubleonfc Adonai en el peor momento de su carrera. Será un partido por ser expulsado por doble tarjeta amarilla. pic.twitter.com/bbFKARwgnE — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 21, 2025

“¡No va a jugar, no va a jugar!”, reclamó el 10 del León al árbitro. El reclamo le valió la amonestación debido a los constantes gritos y reclamos del mediocampista que perdió la cabeza tras ver la amarilla. “¡Amarilla, amarilla! ¿A mí?”, preguntó furioso el capitán del León, quien procedió a decir las palabras que le costarían la tarjeta roja, y la suspensión al juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX ante Cruz Azul.

“¡Fantasma! ¡Fantasma!”, le gritó James a Escobedo quien no dudó en mostrar, al momento, la segunda tarjeta amarilla para concretar la expulsión del astro colombiano. Algunos elementos del conjunto esmeralda se interpusieron entre el silbante y el jugador, pero la decisión ya había sido tomada.

James Rodríguez le GRITÓ EN LA CARA al árbitro a modo protesta por una supuesta infracción de Sergio Ramos y recibió DOS AMARILLAS en 5 segundos.



INSÓLITA expulsión del ‘10’ de León en la Liga MX.



😳🇲🇽 pic.twitter.com/dYUevhtrtm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2025

Esperan una sanción mínima para James

El argentino Eduardo Berizzo habló tras la derrota de su equipo ante Monterrey. Consciente de las consecuencias que la roja a James Rodríguez puede tener para León, el estratega pidió una sanción menor para el colombiano.

"No puedo opinar porque no le pregunté a James, está verdaderamente ofuscado, esperemos que el castigo sea el mínimo. Pero no puedo opinar porque no vi el diálogo o de qué hablaron", dijo Berizzo.