Benjamín Gil, manager de México en beisbol tunde a la afición por falta de apoyo: "El futbol llena donde sea"

El Estadio Panamericano en Guadalajara se encuentra siendo sede del WBSC Premier 12, torneo lleno de gran calidad y en el que México se encuentra luchando por un boleto a la siguiente ronda.

Una situación muy importante para la novena mexicana que es dirigida por Benjamín Gil, manager que no dudó en mandar un mensaje al ver las bajas entradas para ver a su equipo.

Asegurado que sus jugadores merecen tener un gran apoyo por su esfuerzo en el diamante, comparando las entradas con los partidos de Chivas y la Selección Mexicana, que tienen mucho apoyo.

“Este equipo se lo merece, estos jugadores se merecen que este estadio se llene. Si se llena un estadio de 46 mil que le caben al de Chivas, contra Santos, contra Necaxa, pueden jugar partidos insignificantes y la Selección Mexicana de futbol puede jugar contra quien sea y se llena el estadio”, mencionó Benjamín Gil.

Gil, quien junto a su equipo se medirán este jueves a Estados Unidos, agregó que espera una buena entrada, de lo contrario sería una desgracia, asegurando que hace unos días la Selección Mexicana de Javier Aguirre jugó ante el mismo rival y sin nada en juego tuvo un lleno.

“Hace tres semanas jugamos contra Estados Unidos, en un juego que no importó para nada, no había ninguna importancia y el estadio estaba hasta el tope. Ahora se juega contra el mismo rival, el mismo país, en un juego súper importante. Yo adoro Guadalajara, sinceramente sería una desgracia que no se llene el estadio”, finalizó.