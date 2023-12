Beñat San José, técnico de Atlas, ya arribó a Guadalajara

Este miércoles será presentado el nuevo técnico del Atlas, Beñat San José, quien está contento con este nuevo reto en su carrera deportiva, proyecto ambicioso el que estará dirigiendo y deberá dar resultados cuanto antes.

“Estoy muy orgulloso de estar en un grande como el Atlas, con mucha historia, más de cien años, entonces imagínense, es un enorme club. Tengo muchas ganas, sé que es una afición muy buena, muy fanática y con mucha pasión”, declaró el español.

“Soy también un entrenador con pasión, decirle (a la afición) que vamos a pelear, que vamos a intentar hacer un buen futbol para regresares la felicidad”, agregó.

El regresar a un reto deportivo de nueva cuenta en México tras el paso gris que tuvo, dijo, se debe al gran nivel que hay en la Liga, quiere destacar y sabe que con el proyecto que le presentó Grupo Orlegi, hay altas posibilidades de lograrlo.

“Muchas cosas me hicieron regresar, Atlas es una gran institución y México es un gran país. He estado en muchos países, en diferentes continentes y la amabilidad que encontré en México, la he visto en pocos países. Eso es un motivo. El futbol mexicano es una gran liga y un gran reto”.

El técnico será presentado por el presidente José Riestra en las instalaciones de Atlas, al mediodía y por la mañana, estará presentándose con el grueso del equipo, que hoy concluyó sus pruebas médicas de rigor, tras regresar de vacaciones.

