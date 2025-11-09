Ben Griffin es el campeón del World Wide Technology Championship en Los Cabos; firma su tercera victoria en su carrera

El estadounidense Ben Griffin se consagró campeón de la edición 19 del World Wide Technology Championship, el torneo más longevo del PGA Tour en México, tras una jornada llena de emociones y constantes cambios de liderato.

Toda la tarde, Griffin protagonizó una batalla bandera tras bandera contra Carson Young y el sudafricano Garrick Higgo; el número 12 del mundo, fue parte del penúltimo grupo junto a Chad Ramey y Sami Valimaki y con golpes que asombraron a todo el público, logró meterse en la disputa por el título.

Lee también Renata Zarazúa se corona campeona en Austin tras vencer a Marina Stakucic

En los primeros nueve hoyos, el originario de Chapel Hill, Carolina del Norte, pegó cinco birdies y un solo bogey, pero fue en el ‘back nine’ donde logró imponerse a Higgo y Young. Desde la bandera del 8 hasta el par 4 del 12, Griffin embocó cinco ‘pájaros’ consecutivos. Ese fue el punto de quiebre para el entonces líder, el sudafricano de 26 años, que sufrió su único doble bogey en todo el fin de semana.

Griffin, que fue parte del equipo de Estados Unidos en la Ryder Cup de este año, sumó otros dos birdies en el 16 y en el 18, donde lo esperaba una multitud para celebrar su tercera victoria este año y en su carrera.

Lee también Trump es abucheado en el partido de NFL entre los Commanders y los Lions en Washington

“Ha sido un año excelente y no veo una mejor forma de cerrarlo que ganando el torneo del World Wide Technology en Los Cabos”, confesó emocionado en el green donde anotó su último tiro. A su lado, también fue homenajeado Alejandro Madariaga, el mejor mexicano de esta edición, tras terminar con una tarjeta de 14 bajo par en su primera presentación en el PGA Tour. Emilio González, quien tiene su lugar asegurado en el máximo circuito el próximo año, terminó en el lugar 72 con 6 bajo par.

En su mejor temporada como profesional, Ben Griffin ganó el Charles Schwab Challenge y el Zurich Classic de Nueva Orleans. Quedó en el top 10 en dos de los cuatro Majors como el PGA Championship y el US Open; ahora suma esta victoria en El Cardonal, el campo diseñado por Tiger Woods, para mandar un mensaje al resto del PGA Tour y consagrarse como una de las nuevas caras del golf.