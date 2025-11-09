Renata Zarazúa se corona campeona en Austin tras vencer a Marina Stakucic

El 2025 ha sido un gran año para la tenista mexicana Renata Zarazúa, quien, en una temporada destacada, ha logrado captar los reflectores del mundo al sumar títulos y brillar en la élite de su disciplina.

La mexicana, quien protagonizó una de las sorpresas en el US Open al vencer a la estadounidense Madison Keys, número 6 del mundo y campeona del Australian Open, volvió a la actividad y este domingo sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Con una presentación llena de temple y determinación, Zarazúa se plantó con inteligencia en la cancha para, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3, vencer a la canadiense Marina Stakusic en el WTA 125 de Austin.

El triunfo, además de significar el cuarto título WTA 125 en su carrera, le permitió recibir el reconocimiento de los aficionados, quienes la vieron destacar desde las primeras rondas.

Zarazúa, quien se ha convertido en el rostro del tenis en México, podrá escalar posiciones en el ranking de la WTA, llegando al puesto 70 del mundo, el más alto de su trayectoria.

Con el título en las manos, Renata viajará a México para afrontar la Copa Billie Jean King, que se disputará en Monterrey, un torneo en el que podrá conectar y buscar seguir por la buena racha.