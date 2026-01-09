Atlas arranca con victoria el Clausura 2026 al imponerse 1-0 al Puebla en la Jornada 1

Atlas inició con el pie derecho el torneo Clausura 2026 de la Liga MX al derrotar 1-0 a Puebla en un partido definido desde los primeros minutos por un penalti.

Con este resultado, los rojinegros extendieron su hegemonía ante la Franja a cuatro encuentros sin conocer la derrota.

El gol llegó muy temprano. Al minuto 6, Diego González fue derribado en el área por Fernando Monárrez. La jugada generó dudas, pero tras revisión del VAR, el árbitro señaló penal a favor del Atlas.

Un minuto después, Uros Djurdjevic cobró con un disparo raso al lado izquierdo del arco, venciendo al portero poblano y colocando el 1-0 al minuto 8, marcador que no se movería más.

En la segunda mitad, el partido mantuvo intensidad con llegadas alternas. Puebla exigió a la defensa al 61 y 62 con remates dentro del área, mientras Atlas respondió con disparos de media distancia.

El final estuvo cargado de faltas, tarjetas y ajustes tácticos. Los visitantes buscaron el empate con centros y tiros lejanos, pero la zaga local resistió, incluso en los cuatro minutos de añadido.

Así, Atlas sumó sus primeros tres puntos del torneo con un triunfo trabajado y sufrido.