Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas no representa a todos; incluye apenas un 30 por ciento de dueños

La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, liderada por Roberto Ruano Ortega, aseguró a finales del pasado mes de abril, cuando se interpuso una demanda ante la Profeco, que mantiene “pláticas cordiales” con el Estadio Azteca para resolver el conflicto de los palcos rumbo a la Copa Mundial 2026.

Sin embargo, Miguel Alessio, dueño de uno de los palcos del inmueble, advierte que esta organización no representa a todos los palcohabientes y que sus declaraciones generan confusión. “La Asociación sólo tiene el 30 por ciento del boletaje de palcos y plateas como asociados, no habla en representación de todos”, afirmó.

La agrupación, según el propietario, que reporta dos mil 500 socios, no abarca a la mayoría de los dueños de los 856 palcos y ocho mil 144 plateas del estadio. “No representa a todos, no habla por todos y nos preocupa que diga que tiene pláticas cordiales y que está representando a todos, eso no es verdad, a los demás no nos quieren decir nada”, añadió.

Lee También Andrés Lillini se rinde ante el nivel de la Liga MX; “La podemos presumir como la quinta mejor del mundo”

La falta de comunicación directa con los palcohabientes no asociados, como Alessio y su familia, agrava la incertidumbre. “Nunca nos han dicho nada, qué han hablado, qué les han dicho, qué está proponiendo el Estadio Azteca con la FIFA”, señaló.

Cabe señalar que los costos para adquirir un espacio en el inmueble fueron de entre ocho mil a 115 mil pesos de la época. Ahora, con un valor de entre 15 y 20 millones de pesos por palco, los propietarios se sienten desprotegidos, ante la posibilidad de que sus derechos sean totalmente ignorados.