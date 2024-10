Arturo Ortega sobre ser el director técnico de Chivas: “Estoy preparado para tomar este reto”

Las Chivas comenzaron con el pie de derecho una nueva era luego de la intempestiva de Fernando Gago del banquillo rojiblanco.

El Rebaño, ya bajo el mando de Arturo Ortega, derrotó (0-2) al Pachuca en el Estadio Hidalgo con goles de Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda.

El director mexicano, quien fue ratificado por la directiva rojiblanco, devolvió la alegría y un poco de estabilidad a la institución tapatía luego de semanas de incertidumbre.

Lee también Los divertidos MEMES del implacable triunfo de Chivas ante Pachuca

Sin embargo, el que hasta hace unos días era el entrenador del Tapatío fue autocrítico y reconoció que la victoria sobre los Tuzos es gracias al grupo de futbolistas que desean darle vuelta a la página y revertir la complicada situación que vivieron.

“El triunfo es de los chicos que están fuertes, convencidos y dispuestos. Encontré un equipo unido y con esa sed de revancha de querer ganar y de poner a Chivas en ese lugar que se merece. Yo no vine a cambiar nada, el equipo ya jugaba bien”, se sinceró.

En conferencia de prensa luego de “robarse” los tres puntos del inmueble hidalguense, Arturo Ortega aplaudió el trabajo de sus jugadores, sobre todo su “disposición, energía y fortaleza” para seguir adelante, a pesar de que se encontraban dolidos.

Lee también Ricardo La Volpe tiene gran debut como 'gamer' al frente de Banfield

Sobre su continuidad al frente de Chivas, el estratega agradeció la oportunidad que la directiva le está otorgando, pero es consciente de que “en el futbol todo es volátil”.

“Tuvieron confianza en mí y eso representa muchísimo, amo a la institución y estoy muy contento de tomar este reto, el mejor [de mi carrera]. No sabes cuándo te va a llegar la oportunidad y hoy se da. Estoy preparado, me he preparado toda mi vida”, compartió.

De momento, Arturo Ortega no piensa en estar al frente de Chivas el próximo torneo, únicamente espera aprovechar la oportunidad y disfrutar su estancia como timonel rojiblanco.

“Esa información no la tengo ni me interesa saberla. Me dieron la confianza y estoy al servicio del club. Al final, puede hablar mañana el dueño (Amaury Vergara) y cambiar [de decisión], no sé si voy [a seguir] el día de mañana. Hoy soy el entrenador”, manifestó.