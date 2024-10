Ángel Sepúlveda sobre una posible convocatoria con Selección Mexicana: “Estoy preparado”

Cruz Azul sigue enrachado y convirtió a Pumas en su nueva víctima tras superarlo (0-2) en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina únicamente necesitó de 12 minutos para concretar su victoria sobre los Universitarios.

Durante el tiempo restante del partido, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2024, el conjunto de Martín Anselmi se dedicó a controlar la ventaja en el marcador.

Las anotaciones de la escuadra de La Noria fueron cortesía de Ángel Sepúlveda y de Ignacio Rivero, quienes resolvieron rápidamente el encuentro en C.U.

El Cuate escribió su nombre con letras de oro en los anales de la historia de Cruz Azul al conseguir la anotación más rápida (cinco segundos) de la institución celeste.

Además, el centrodelantero mexicano convirtió su séptimo tanto en el Apertura 2024 y se colocó en la segunda posición de la tabla de goleadores, únicamente por detrás de Paulinho (Toluca).

Al ser el atacante tricolor mejor posicionado en el actual torneo del futbol mexicano, Ángel Sepúlveda levanta la mano para ser considerado en una convocatoria de la Selección Mexicana.

“Me llenaría de orgullo, estoy preparado para cosas importantes. Me siento con la confianza, y estoy aprovechando la oportunidad. Vamos a ir paso a paso, si llega, bienvenida, pero yo estoy enfocado en mi equipo”, declaró.

El exdelantero de Querétaro reconoció que le gustaría volver a portar la camiseta tricolor luego de que ya tuviera la oportunidad de disputar siete partidos, pero es consciente de que la decisión es de Javier Aguirre.

“Soy mexicano, pero ya no depende de mí, yo me dedico a mi trabajo y lo disfruto cada día. Es un momento soñado y lo estoy disfrutando, lo más importante es estar bien con mi equipo; trabajo para poder aportar, eso me da mucha satisfacción”, puntualizó en zona mixta Ángel Sepulveda.