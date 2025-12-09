Andrés Muñoz confirma su deseo de jugar el Clásico Mundial con México: "Es mi sueño"

La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026 en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, y tras un histórico tercer lugar hace dos años, la Selección Mexicana se ilusiona con poder ser campeón. Para ello necesitará de sus mejores hombres y Andrés Muñoz, cerrador estrella de los Mariners de Seattle, confesó que quiere representar al país.

“Sí tengo pensado y sí me gustaría ir al Clásico. No lo he confirmado aún porque el brazo todavía lo tengo cansado, yo tengo toda la disposición de ir pero no sé qué vaya a pasar y si Dios no quiera suceda una lesión, por eso me gustaría acercarme más a la fecha para confirmar ya que sepamos que todo está bien”, declaró Muñoz en las oficinas de la MLB en México.

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, se perdió la edición del Clásico Mundial del 2023 por una lesión en el tobillo. Con ese antecedente en su cabeza, no quiere generar falsas ilusiones y comprometerse a algo que quizás no podrá cumplir.

Lee también Liga MX: Los cambios que tendrá la Liguilla del Clausura 2026; sin Play-In y sin seleccionados

Sin embargo, después de una temporada con 38 juegos salvados y 83 ponches en 62.1 entradas, consolidado como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, Muñoz se eleva como una de las figuras indispensables en las aspiraciones de la novena tricolor.

“No es que tenga pensado decir que no voy a ir, pero no quiero confirmar algo que no sé si va a pasar. El entrenamiento que hacemos al final de la temporada es fuerte y tenemos que tener cuidado, pero me quedé con muchas ganas de ir al Clásico pasado, y estoy 100 por ciento puesto para ir”, agregó.

El lanzador mexicano aún tiene sueños por cumplir, y jugar con la franela tricolor en un Clásico Mundial es uno de ellos.

“Mi sueño es representar a México y dar lo mejor. Quién quita y llegamos a la final y ganamos, tenemos el equipo para hacerlo”, concluyó Andrés.

Lee también Lorena Ochoa confía que México puede ganar medalla de oro en Los Ángeles 2028