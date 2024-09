Andrés Guardado rompe el silencio y aclara si volverá a la Selección Mexicana

A los 19 años, Andrés Guardado fue llamado por primera vez a la Selección Mexicana ―en el 2005― por Ricardo Antonio La Volpe, y mantuvo puesto en el Tricolor por 17 años. hasta el 2022.

Con la llegada de Javier Aguirre, en su tercera etapa a la Selección Mexicana, se habló que el veterano jugador del León volvería al Tricolor.

¿Será posible? Con el equipo mexicano, Guardado jugó cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, jugando un total de 181 partidos, nadie lo ha hecho más que él, y anotando 28 goles.

Guardado, en charla con TUDN, confesó que sí ha tenido acercamientos con Javier Aguirre. Aceptó que el técnico mexicano lo llamó por teléfono.

Pero… ¿regresará a jugar a la Selección? El veterano futbolista de 37 años, lo confesó todo…

“Es verdad, Javier Aguirre me llamó. Y eso despertó que muchos medios comenzaran a especular con que regresaría a la Selección”, dijo el volante del León.

Al término del Mundial de Qatar 2022, Guardado cerró las puertas del Tricolor, y no piensa volverlas a abrir. “Claro que no regresaré. Mi tiempo ya pasó. Hablé con Javier porque como último capitán que tuvo la Selección, conozco a muchos de los jugadores que en este momento conforman ese vestidor. Me preguntó por el grupo, su comportamiento, sus motivaciones, pero nada más”.

Lo que sí es verdad, es que las puertas están abiertas para formar parte del cuerpo técnico nacional: “Hablamos de eso, que si en un futuro hay posibilidades de colaborar, yo encantado”.

La carrera de Andrés Guardado

Andrés Guardado vive la última etapa de su carrera futbolística con el León, equipo que lo hizo regresar a México después de acabar su vínculo con el Betis de Sevilla.

En el 2007, en plena Copa América de Venezuela, Guardado en ese tiempo propiedad del Atlas, firmó su vínculo con el Deportivo de la Coruña, para saltar a Europa.

En el Viejo Continente jugó con el Deportivo, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y el Real Betis.

El zurdo jugó 459 partidos en su estancia en Europa.