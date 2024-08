André Jardine adelanta refuerzo para América: "Nos estamos moviendo"

Luego del fracaso que significó la eliminación de las Águilas del América de la Leagues Cup, el bicampeón de la Liga MX está listo para regresar a la actividad del Apertura 2024.

Con la molestia todavía latente en el campamento azulcrema por los resultados recientes, André Jardine se dijo consciente de la importancia del resultado positivo ante los poblanos.

Un compromiso en el que su equipo presentará bajas por lesión, destacando el espacio dejado por el defensor chileno Igor Lichnovsky, mismo que ya se atiende con la dirigencia para la llegada de un refuerzo en su lugar.

"Ante Puebla es un duelo importante para nosotros, la desafortunada lesión de Igor no permite buscar un refuerzo en otra posición. Nos estamos moviendo en eso, solamente no adelanto la posición para no complicar la negociación. Vamos a buscar un refuerzo y no será en la central", planteó en rueda de prensa.

Jardine, quien mencionó entender el enojo de un sector de la afición, habló sobre la visita que tuvo Emilio Azcárraga al entrenamiento, recalcando que el dueño del equipo compartió un sentimiento de frustración.

"Habló de lo que estaba sintiendo, que es lo mismo que sentimos y también la afición. El patrón siempre habla con dos corazones, el de aficionado y el de dueño del club. Era un sentimiento de frustración, de saber que tan importante es cada competición, es bueno escucharlo y estamos comprometidos".

Por último, el entrenador brasileño se tomó unos minutos para hablar sobre el rumor que pone a Álvaro Fidalgo fuera de la institución, un evento que dolería mucho, pero que de darse causará la búsqueda de otro elemento con su calidad en el mercado.

"Es un jugador muy querido, yo quisiera estar mucho tiempo con Fidalgo, pero tiene mucho nivel para jugar en Europa. Yo respeto los sueños, está muy identificado en América, no dominamos lo que puede pasar. De llegar una buena oferta que lo haga feliz y que sea buena para América, tendremos que reemplazarlo con la misma calidad"