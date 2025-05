América no contará de inicio con el héroe de la vuelta contra Pachuca; Zendejas a la banca contra Cruz Azul

El héroe azulcrema en la victoria sobre Pachuca en los cuartos de final del torneo Clausura 2025 fue enviado a la banca para la ida contra Cruz Azul en la antesala de la gran final de la Liga MX.

Alejandro Zendejas no apareció en el once inicial del técnico brasileño, André Jardine. Según los reportes previos al encuentro, el extremo mexicoamericano presenta una infección estomacal que lo limitaría a ver acción no más de media hora en el choque entre América y Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

“Uno de los hombres más importantes del torneo, y me refiero a Alejandro Zendejas, no está como titular”, dio a conocer Gibrán Araige en la previa del encuentro para TUDN. “Arranca en la banca. Tuvo un virus estomacal estos últimos días, desde el domingo arrancó con este virus. Únicamente está para jugar 20 o 30 minutos. No entrenó al parejo del equipo, por eso Zendejas no está en el once titular”.

Lee también Liga MX confirma cerca de tres mil elementos de seguridad para el Cruz Azul vs América; habrá cero tolerancia

Jonathan Dos Santos fue el elegido por Jardine para completar el cuadro inicial para hacer frente a La Máquina. El estratega sudamericano cambió el parado táctico por las bajas que presenta. Saldrá con línea de cinco defensas, tres mediocampistas y dos atacantes para el primer compromiso ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria.