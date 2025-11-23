Más Información

Lionel Messi brilla con gol y tres asistencias en la clasificación del Inter Miami a la Final de Conferencia

América es víctima de los mejores MEMES tras perder la final de la Liga MX Femenil con Tigres

Dak Prescott rompe récord en remontada de Cowboys sobre los Eagles

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil y conquista su séptima estrella

Canelo Álvarez "está acabado", asegura papá de Benavidez: "David lo mandaría al hospital"

El se volvió a quedar con las ganas de ser campeón. Ya suma cinco tornos consecutivos sin conquistar el título de la Liga MX Femenil.

Las Águilas se enfrentaron a las Tigres en la final del Apertura 2025 y no pudieron romper su sequía de campeonatos.

El equipo azulcrema perdió (4-3) en el marcador global y tuvo que observar como las Amazonas hacían historia al bordar la séptima estrella en su escudo.

La derrota del equipo de Ángel Villacampa fue todavía más dolorosa, ya que, en la ida, disputada en el Ciudad de los Deportes, dejó escapar una ventaja de tres goles y dejó que el conjunto regiomontano reviviera para jugar la vuelta en casa con posibilidades de quedar campeón.

En El Volcán, las de Coapa cometieron un error terrible que fue aprovechado por Diana Ordóñez, quien se encargó de convertir la única anotación del partido.

Desde el minuto 20, las dirigidas por Pedro Martínez obtuvieron la ventaja y no la soltaron en el resto de la final de vuelta.

Las Águilas lucharon, por lapsos, para igualar el marcador, pero no pudieron estar finas frente a la portería auriazul y sus esperanzas poco a poco se comenzaron a disipar.

Hasta que la expulsión de Nancy Antonio, por una fuerte entrada sobre Jennifer Hermoso, en el minuto 60, provocó que el América tuviera que remar contra corriente aún más fuerte.

En los minutos finales, las Águilas se lanzaron al frente para buscar llevar el encuentro a los tiempos extra, pero su ímpetu llegó demasiado tarde. El encuentro ya estaba encaminado a favor de las Amazonas.

Las Tigres soportaron los embates del equipo azulcrema, con la conciencia de que un error les podría costar caro.

Sin embargo, tuvieron el control necesario, esperaron que la árbitra central señalara el final del compromiso y así pudieran festejar en grande.

La escuadra de San Nicolás de los Garza no se cansa de hacer historia, consiguió su séptimo título en la y, de paso, provocó que el América llegara a cinco subcampeonatos; nadie ha perdido más finales en el futbol mexicano que las Águilas.

La nueva derrota del equipo azulcrema provocó que las redes sociales explotaron con las imágenes más divertidas.

América es víctima de MEMES tras perder la final de la Liga MX Femenil con Tigres

