América busca el pase a octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Olimpia

América está a 90 minutos de clasificar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Esta noche se mide al Olimpia de Honduras, en casa.

Las Águilas llegan con una ventaja de 2-1, luego de su triunfo en Tegucigalpa. Ganar la Concachampios es la gran deuda de André Jardine y sus dirigidos.

Quedar fuera del Mundial de Clubes 2025 y ser eliminado en dos ocasiones seguidas aún duele en el seno americanista. Es una “espina clavada” que buscarán quitarse este semestre.

“Creo que son unánimes dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional. Más que eso, estamos todos en la misma vibra de ver a América jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho no meternos, porque el equipo lo merecía por lo hecho en la Liga, por el nivel en torneos pasados", declaró el técnico.

Jardine enfatizó que desde la cúpula, que dirige Emilio Azcárraga Jean, hasta el plantel que dirige, tienen en mente el conquistar este campeonato.

“Tenemos la sensación de que se nos escapó más de una vez. Vamos a intentar, es otro torneo que inicia, vamos partido a partido con fe, hambre y ganas”, añadió.

Raphael Veiga, quien debutó el pasado sábado contra Rayados, ya fue registrado para esta primera ronda de la Concachampions y podría tener minutos.