América brilla en Madrid y es premiado en los World Football Summit Awards

El América volvió a poner el nombre de México en lo más alto al conquistar el premio a la Mejor Iniciativa de Marca en los World Football Summit Awards, celebrados en Madrid.

Este reconocimiento no solo celebra una estrategia de comunicación efectiva, sino también el impacto emocional que el club ha logrado generar entre millones de aficionados.

Bajo el lema “Grandes de Corazón”, América ha transformado su narrativa institucional, apostando por una identidad que conecta con sus seguidores más allá de los resultados deportivos.

La campaña ha sido clave para fortalecer su presencia digital, expandir su alcance internacional y consolidarse como una marca global, alcanzando a más de 36 millones de usuarios y generando más de 100 millones de visualizaciones de contenido.

Este galardón se suma al obtenido en 2024, cuando América fue premiado por su campaña “América in America”, destacada como la mejor estrategia de crecimiento en el futbol.

“Es un orgullo que por segundo año consecutivo el Club América sea reconocido en tan importante evento, consolidando su posición como parte de la élite mundial del fútbol. Un premio que, sin duda, nos compromete a seguir apostando por la innovación y por continuar fortaleciendo nuestros lazos con la noble afición americanista, que nos empuja a seguir triunfando en todos los aspectos”, mencionó Héctor González Iñárritu, presidente operativo del club.