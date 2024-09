Amaury Vergara revela que "hay jugadores que no pueden con la presión de Chivas y piden salir"

Amaury Vergara, el dueño de las Chivas, confesó que le ha tocado que algunos jugadores han ido pedir salir del club, pues "no pueden con la presión".

El empresario, hijo del fallecido Jorge Vergara, reveló en una charla con los exfutbolistas Fernando 'Sheriff' Quirarte y Demetrio Madero, en un podcast llamado "Guardianes de la Tradición", que le ha tocado que futbolistas acuden a hablar con el para no continuar en el Guadalajara.

Lee también Luis Ángel Malagón confía en que América pueda conseguir el tricampeonato

"Hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas. De repente hay que humanizar, no los juzgo. A veces no pueden con la exigencia, con la presión y han habido ocasiones que los jugadores, con sus papás, han venido a hablar con nosotros para decirnos 'por favor, déjenos salir, no podemos con la presión".

Eso sí, Amaury no quiso dar ejemplos de quiénes han pasado por esa situación: "No tengo la intención de decir nombres".

Con los refuerzos, Amaury Vergara confiesa: "Me he equivocado"

En esa misma charla, cuando hablaron de los refuerzos, Amaury Vergara no tuvo problemas en aceptar que también ha cometido errores en este ámbito.

"Nos hemos equivocado, yo me he equivodado. Hemos traído jugadores, hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar", apuntó.

"La gente me dice 'no quieres gastar dinero, te vale madres', pero al contrario, me importa tanto que dejo que el director deportivo haga su chamba, no me metó", agregó.

Tanto Quirarte como Madero le cuestionaron sobre si también ha habido responsabilidad en los anteriores personajes que ocuparon la dirección deportiva, a lo que él expresó: "Esas personas a lo mejor ya no están y yo asumo la responsabilidad".

¿Cuándo juegan las Chivas?

Será el próximo sábado 28 de septiembre, en el Estadio Akron, cuando las Chivas disputen su siguiente partido.

El Rebaño recibirá en punto de las 21:05 horas a los Rayados del Monterrey, donde una victoria los podría llevar a tener en la bolsa 17 puntos.