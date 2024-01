Amaury Vergara fue políticamente correcto en caso Vela

Chivas ha buscado a Carlos Vela en varias ocasiones para sondearlo y hace poco lo volvió a hacer. Cuando se entrevistó gente del Guadalajara con Javier Hernández en Los Ángeles, tuvieron una charla informal también con la gente de Vela, quienes escucharon y dejaron claro que estaban en momento de análisis para tomar la mejor determinación.

El primer paso para el Guadalajara es que Vela decida qué le conviene más para su carrera, de entrada con su más reciente equipo LAFC. En el momento que Vela llegue a un acuerdo para una extensión de contrato, aquí se terminó la ilusión de que regrese a Chivas.

El Manager General de LAFC John Torringto, le ha hecho otra propuesta a Vela con un aumento importante de sueldo, pero ni así el LAFC sabe qué pasará porque también le han pedido tiempo para analizar todas las opciones que tiene el agente de Vela, pero Torringto no pierde la fe.

“Carlos es la cara de nuestra franquicia, hemos tenido una relación muy positiva y tampoco necesito hablar del éxito que hemos tenido con él como líder, capitán; la situación es que estamos en negociación con Carlos, con su agente y no tenemos toda la claridad, porque estamos tratando de mover muchos pedazos para crear la posibilidad y darle lo que podemos. Al final será decisión de Carlos y haremos todo lo posible para que continúe con LAFC”, señalo el Manager General.

El presidente de Chivas Amaury Vergara en la presentación de Javier Hernández, señaló que no es un fichaje que estén buscando, dijo esto por obvias razones ya que se trataba de la fiesta de “Chicharito”, porque la charla que tuvieron con la gente de Vela fue informal aunque con una propuesta verbal, para saber las posibilidades que tenían y también, porque LAFC está en plena negociación con Vela.

Chivas con lo que dijo Amaury evitó un conflicto de intereses con LAFC, equipo que tampoco tiene claro si seguirá Vela con ellos y el dueño del Guadalajara, dentro de lo políticamente correcto al referirse a un posible fichaje de Vela, tampoco lo descartó.

La afición esperaba que en televisión nacional Amaury dijera “si vamos por Vela”, lo cual no sucedió por motivos antes señalados y porque en caso de avanzar alguna negociación, eso hubiera sido contra producente.

“Sé a cuál fichaje te refieres, no es un fichaje que nosotros estemos buscando, es un gran jugador, que también es su casa. Es un jugador con quien hemos estado en contacto en diferentes oportunidades, pero por lo pronto el plantel esta completo. Siempre abiertos hasta la última oportunidad de la ventana y diferentes posibilidades, pero por lo pronto estamos celebrando el fichaje de ‘Chícharo’”, precisó el dueño rojiblanco.

Este tipo de negociaciones con jugadores TOP son muy complicadas, llevan tiempo, análisis, otros factores externos como que entre un equipo europeo a la disputa y cambie lo que se llevaba avanzado en negociación. Para que lo de Vela avance se deben dar varias circunstancias pese a que el jugador sabe del interés de Chivas y que hasta contrato en blanco le darían, pero como ejemplo está lo de “Chicharito” y el propio Javier lo explica.

“Ni en mis sueños más guajiros me imaginé un recibimiento así. Siempre fui muy honesto, dije que el amor de mi vida era Chivas y se tenían que dar muchas cuestiones, no es que de no quiera o que si quieras, la carrera del jugador de futbol no sabemos y creemos que tenemos el total poder pero no es así, estoy lastimado y ve todas las circunstancias que se dieron para que yo regresara a Chivas.

Soy siempre honesto, hubo cero duda, pero cero duda en los 14 años en las oportunidades que supuestamente se pudieron dar, no hubo una opción tan clara y cuando se dio la primera que fue hasta este momento, no hubo dudas. Dijimos, hagamos lo posible y hay que darle para adelante para que se dé. Con mi representante, con Amaury y Fernando Hierro, quiero mencionar a estar tres personas muy claramente porque le dieron con todo para que se pudiera dar”, precisó el “Chicharito”.

Mientras la ventana de fichajes esté abierta y Carlos Vela no haya hecho una extensión de contrato con LAFC y se haya enrolado con otro equipo, Chivas tiene la esperanza de que suene el teléfono para comenzar una negociación sería, sentados con contrato en mano. Si Vela se enrola con LAFC, e este periodo se termina la ilusión, pero se retomará en otro momento.