Álvaro Morales se burla de Pumas por derrota: “Históricamente es un equipo diminuto”

Álvaro Morales no dudó en burlarse de Pumas luego de su derrota (3-1) contra Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

El conductor de Futbol Picante aprovechó la oportunidad para mandarle un fuerte mensaje a los Universitarios tras sufrir su primer descalabro en el Clausura 2024.

“Pumas es lo normal, como un equipo chiquito y diminuto, lo que históricamente es. ¿Estos Pumas se dicen grande? No ganan un título de liga desde el Clausura 2011, no gana una copa desde 1975, no ganan una Concacaf desde 1989”.

El polémico integrante de ESPN sentenció que los Rojiblancos le hicieron ver su realidad a los dirigidos por Gustavo Lema.

Pumas tendrá la oportunidad de disputar las próximas dos jornadas en su propia casa, (Estadio Olímpico Universitario) ante Pachuca y Necaxa, donde intentará retomar la senda de la victoria.