Álvaro Fidalgo niega que Tigres tenga más experiencia y responde de forma épica

Jugadores como Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y Javier Aquino van por su sexto título con los Tigres, algunos otros ya son históricos como Carioca y Guido Pizarro, pero esta situación no intimida al América.

Álvaro Fidalgo, jugador de las Águilas, asegura que el equipo capitalino no es menos que los felinos en ese rubro y ejemplificó su respuesta, en el Día de Medios, previo a la Gran Final del Apertura 2023 de la Liga MX,

“Si te pones a ver el equipo… Se me ocurre desde Layún, Lucho Fuentes, Igor, Sebas juega con la Selección de Uruguay, Jona dos Santos jugó en Europa, Diego Valdés ya jugó finales, Henry, ‘Cabecita’, Quiñones bicampeón y seguro se me quedan muchos. Por esa parte no creo que sea un tema de experiencia”, aseveró.

El futbolista español considera que esta vez, la justicia se hizo presente en el futbol al poner en la final a los dos mejores equipos en la fase regular.

“Creo que será una Gran Final en la que toca que estén los dos equipos que se merecían estar… Muchas veces no está el que lo merece y el futbol no siempre es justo, pero al final creo que está vez sí están los que mejor hicieron las cosas”, explicó el asturiano.

¿Es el juego más importante en su carrera?

Después de varios tragos amargos en el futbol mexicano, Álvaro Fidalgo considera que los dos próximos encuentros con los capitalinos podrían ser los más importantes en lo que va de su carrera.

“También ya jugué la final de la Concacaf, pero yo creo que sí por como se vienen dando las cosas en todos estos años, porque estoy en un gran momento, porque teníamos muchas ganas de estar aquí buscando la 14”, aseveró.

El volante azulcrema recordó que desde su llegada a México para el Guardianes 2021, la exigencia del América y su afición es alcanzar la estrella 14.

“Desde que puse un pie aquí en México, todavía no me habían dicho hola y ya me habían dicho que debía ganar la 14. No te voy a decir sin presión porque en este club no existe esa palabra y la verdad que estamos con muchas ganas”, concluyó.